Китайские производители рыскают по свету в поисках новых покупателей

Найти новые рынки сбыта, которые уже давно поделены, нелегкоReuters читайте на monocle.ruНайти новые рынки сбыта, которые уже давно поделены, нелегкоГлавным преимуществом США в торговой войне с Китаем, по крайней мере, из тех, что лежат на поверхности, является ее… первопричина, а именно, огромный дефицит в торговле с Поднебесной.
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