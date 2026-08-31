Сокровища эпохи викингов: в Дании обнаружили крупнейший серебряный клад

В Дании нашли крупнейший серебряный клад эпохи викингов / © Politiken / X Нашедший клад мужчина, пожелавший сохранить анонимность, расчищал участок своего сада в Ребиле от камней и гравия, когда наткнулся на серебряный предмет.
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