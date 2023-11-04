Пентагон ограничил визиты американских чиновников в Израиль

Шеф Пентагона Ллойд Остин. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Сегодня 03:30 Пентагон ограничивает визиты высокопоставленных чиновников ведомства в Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии