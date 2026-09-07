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Царьград

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Среди мигрантов "культивируют ненависть к русским": На след иностранных разведок вышел политолог

Среди мигрантов "культивируют ненависть к русским": На след иностранных разведок вышел политолог

Среди мигрантов "культивируют ненависть к русским". Эту работу целенаправленно ведут в соцсетях. На след иностранных разведок вышел политолог Михаил Бурда: "Эффективного противодействия, честно говоря, пока не вижу".

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