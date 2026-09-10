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Такая GeForce RTX 5090 никогда не сгорит? Моддеры заменили новый разъём питания на старые добрые 8-контактные

Такая GeForce RTX 5090 никогда не сгорит? Моддеры заменили новый разъём питания на старые добрые 8-контактные

Тесты прошли отлично Умельцы с канала TecLab решили доказать, что замена 16-контактного разъёма на восьмиконтактные у GeForce RTX 5090 помогает решить проблему оплавления контактов.

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