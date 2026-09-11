На пути к универсальности: Украина представила ЗРК «Шершень» Украина представила на выставке MSPO в Польше новый ЗРК «Шершень», способный, как утверждается, работать с р.
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