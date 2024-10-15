Сийярто: Венгрия наложит вето на нефтяные санкции ЕС при отмене исключения

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что в случае отмены для Будапешта исключения из санкций на закупку трубопроводной российской нефти Венгрия наложит вето в ЕС на сами санкции.
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