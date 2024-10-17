Завершился чемпионат России по быстрым шахматам среди женщин

Победительницей чемпионата России по быстрым шахматам среди мужчин в Сочи стала Екатерина Гольцева 16 октября, итоги турнира опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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