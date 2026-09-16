Русская весна
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Русская весна

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Атака на Киев продолжается, бушуют мощные пожары (ВИДЕО)

Атака на Киев продолжается, бушуют мощные пожары (ВИДЕО)

Киев затягивает чёрным дымом, удары по целям продолжаются с ночи. Мощные пожары продолжают бушевать в столице Украины.

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