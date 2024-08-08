Базылюк, Костылева, Принева, Двоеглазова, Федотов, Лазарев, Угожаев выступят на контрольных прокатах юниорской сборной России

Список опубликован на сайте Первого канала. Юниоры: Михаил Алексахин, Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, Марк Лукин, Макар Пузин, Иван Рамзенков, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Арсений Федотов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии