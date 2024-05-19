«Я старался выводить каждую букву»: писатель Артем Попов отправил открытку с «Литературной почты» «Петербургского дневника»

По его мнению, бумажные открытки несут в себе особую ценность Писатель, автор деревенской прозы из Северодвинска Артем Попов посетил «Литературную почту» «Петербургского дневника» и отправил открытку самому себе в качестве памяти о Книжном салоне.
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