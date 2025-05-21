НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 753 подписчика

CNN: параллельно с переговорами США с Тегераном Израиль рассматривает возможность удара по иранским ядерным объектам

CNN: параллельно с переговорами США с Тегераном Израиль рассматривает возможность удара по иранским ядерным объектам

Израиль рассматривает возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном, сообщает телеканал CNN.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх