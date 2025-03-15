Миңнеханов Шанхай хезмәттәшлек оешмасын кар барсын саклау инициативасын хупларга чакырды

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда «Дөньяда кар барсын өйрәнү һәм саклау. Көчләрне берләштерү» халыкара конференциясе тәмамлангач Шанхай хезмәттәшлек оешмасы (ШХО) генераль сәркатибе урынбасары Джанеш Кейн белән очрашты.
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