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Газета.ру

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В Башкирии водитель снес качели на детской площадке

В Башкирии водитель снес качели на детской площадке

В Ишимбае задержали водителя, который в состоянии опьянения заехал на детскую площадку. Об это сообщили в сообщили в Госавтонспекции Башкортостана.

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