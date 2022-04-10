На Ставрополье автоинспекторы и общественники провели профилактическую акцию «Пристегни самых ценных»

«Ребенок - самый дорогой пассажир» - под таким девизом сотрудники Госавтоинспекции Курского муниципального округа и юные инспектора движения совместно с представителями общественности, администрации, «Родительского патруля», а также «Совета отцов» провели профилактическую акцию «Пристегни самых ценных».
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