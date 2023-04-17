Всего три дня продлится закрытая предпродажа билетов на Фестиваль «Спасская башня» 

17 апреля, в официальном телеграм-канале фестиваля «Спасская башня» стартовала закрытая предпродажа билетов на XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который пройдёт с 26 августа по 3 сентября в Москве на Красной площади.