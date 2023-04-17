Tochka Zрения

12 подписчиков

Свежие комментарии

  • Дмитрий Марченко
    ТАК и хочется сказать этому недоноску Борделю - иди на куйСША и ЕС сильно о...
  • Mikhail Stepanov
    Квазигосударство - это Казахстан, который был создан Советским Союзом и ещё с присоединением исконных русских земель!Захарова прокомме...
  • Лидия Санникова
    Он и есть самое настоящее быдло. Опустился ниже плинтуса...Невзоров на украи...

Всего три дня продлится закрытая предпродажа билетов на Фестиваль «Спасская башня» 

Всего три дня продлится закрытая предпродажа билетов на Фестиваль «Спасская башня» 

17 апреля, в официальном телеграм-канале фестиваля «Спасская башня» стартовала закрытая предпродажа билетов на XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который пройдёт с 26 августа по 3 сентября в Москве на Красной площади.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх