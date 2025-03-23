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ИЗВЕСТИЯ iz

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Немецкие активисты проведут автопробег в поддержку мира между Германией и РФ

Немецкие активисты проведут автопробег в поддержку мира между Германией и РФ

В Кельне немецкие активисты проведут автопробег в поддержку мира между Германией и Россией 23 марта. Об этом «Известиям» рассказал немецкий адвокат и организатор акций за дружбу между странами Маркус Байзихт.

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