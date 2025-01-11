Россияне, работающие на «удаленке», мечтают о переезде за город

65% россиян, которые работают на полной или частичной «удаленке» хотели бы переехать за город. Об этом сообщается в исследовании, проведенном специалистами «Авито Недвижимости» Как отмечается, среди опрошенных россиян, 29% работают в офисе на постоянной основе, 22% заняты в сферах, которые не предусматривают удаленный формат.