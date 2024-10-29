Власти отреагировали на неурожай из-за заморозков в России

Власти примут меры после массовых неурожаев в России из-за весенних заморозков. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев на VIII Всероссийском объединенном метеорологическом и гидрологическом съезде в Санкт-Петербурге сообщил, что в стране создается система мониторинга климатически активных веществ в атмосфере.