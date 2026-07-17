Для ветеранов СВО запустят новую кадровую программу «Время мастеров»

В рамках встречи с военнослужащими и членами их семей в Ставрополе Герой России и член Генсовета «Единой России» Евгений Поддубный объявил о запуске новой кадровой программы «Время мастеров», ориентированной на поддержку ветеранов СВО.
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