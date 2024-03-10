В Самаре открылся социально значимый проект "Библиотека Другого детства"

В рамках проекта “Библиотека Другого детства”, который заработал в Самаре, благотворительный фонд “Другое детство” закупил и сформировал книжный фонд для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и для специалистов, работающих в сфере “особого” детства, сообщили в минкульте региона.