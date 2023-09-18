Граффити дорожной безопасности обновили школьники и инспекторы ГИБДД Уссурийска

На дороге в Уссурийске школьники и инспекторы ГИБДД обновили предостерегающее граффити. Надписи по соблюдению правил дорожного движения по традиции нанесли в одном из самых многолюдных мест города — на перекрестке, который ведет сразу к двум детским учреждением: школе № 25 и Центру детского творчества, сообщает корр.