Граффити дорожной безопасности обновили школьники и инспекторы ГИБДД Уссурийска

На дороге в Уссурийске школьники и инспекторы ГИБДД обновили предостерегающее граффити. Надписи по соблюдению правил дорожного движения по традиции нанесли в одном из самых многолюдных мест города — на перекрестке, который ведет сразу к двум детским учреждением: школе № 25 и Центру детского творчества, сообщает корр.
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