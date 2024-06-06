МЧС России помогает бороться с ландшафтными пожарами в Забайкальском крае в рамках федерального режима чрезвычайной ситуации в лесах

В условиях сложной пожароопасной обстановки в Забайкальском крае, где в лесах введен федеральный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сотрудники Амурского спасательного центра МЧС России оказывают помощь местным пожарным и спасателям в тушении ландшафтных пожаров.
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