Минаков показал, как готовится к бою с Томпсоном

Валерий Шарифулин/ТАСС Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков показал, как тренируется и ведет свою подготовку к предстоящему бою против британца Оли Томпсона, который станет главным событием суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ".
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