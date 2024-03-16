Минаков показал, как готовится к бою с Томпсоном

Валерий Шарифулин/ТАСС Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков показал, как тренируется и ведет свою подготовку к предстоящему бою против британца Оли Томпсона, который станет главным событием суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ".