Тишина в Персидском заливе продлилась недолго

Вчерашние события вновь угрожают региону эскалацией конфликта между США и Ираномчитайте на monocle.ruВчерашние события вновь угрожают региону эскалацией конфликта между США и ИраномОтносительное спокойствие в Персидском заливе и на нефтяных рынках после двухнедельных боев продлилось недолго, трое суток.