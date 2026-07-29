Тишина в Персидском заливе продлилась недолго

Вчерашние события вновь угрожают региону эскалацией конфликта между США и Ираномчитайте на monocle.ruВчерашние события вновь угрожают региону эскалацией конфликта между США и ИраномОтносительное спокойствие в Персидском заливе и на нефтяных рынках после двухнедельных боев продлилось недолго, трое суток.
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