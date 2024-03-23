DLC The Rising Tide для Final Fantasy XVI выйдет в апреле Компания Square Enix сообщила о том, что в...

DLC The Rising Tide для Final Fantasy XVI выйдет в апрелеКомпания Square Enix сообщила о том, что второе масштабное дополнение для ее экшен-RPG Final Fantasy XVI под названием The Rising Tide будет доступно на консолях PlayStation 5 уже 18 апреля текущего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)