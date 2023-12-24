В Большом зале Филармонии прошел концерт пианиста Дениса Мацуева

Народный артист России, пианист Денис Мацуев дал сольный концерт в Большом зале Филармонии на фестивале «Площадь искусств», посвященном памяти его старшего творческого друга Юрия Темирканова, передает ТАСС.
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