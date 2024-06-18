В ереванском парке Победы сорвали флаг и герб России с памятника пограничникам

На "Аллее Славы" сорвали русский флаг и герб. Власти отказались брать на себя ответственностьАгентству "Sputnik" стало известно, что в ереванском парке Победы неизвестные сорвали флаг и герб России, установленные у памятника армянским и русским пограничникам.