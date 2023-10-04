В Европарламенте подняли вопрос о расследовании взрывов на «Северных потоках»

Евродепутат из Португалии Сандра Перейра направила запрос в Еврокомиссию с призывом разъяснить, в каком статусе находится расследование о «диверсиях» на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
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