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ВЕСТИ КРЫМ

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Из Крыма в Тарусу: история Николая Ракицкого

Вести Крым разыскали места которые тесно связаны с жизнью евпаторийца Николая Ракицкого.  Выдающийся агроном, филолог, ботаник, родившийся в Крыму около 130 лет назад, создал уникальный сад-дендрарий, а позже открыл картинную галерею и стал почетным гражданином Тарусы в Калужской области.

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