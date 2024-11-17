Из Крыма в Тарусу: история Николая Ракицкого

Вести Крым разыскали места которые тесно связаны с жизнью евпаторийца Николая Ракицкого. Выдающийся агроном, филолог, ботаник, родившийся в Крыму около 130 лет назад, создал уникальный сад-дендрарий, а позже открыл картинную галерею и стал почетным гражданином Тарусы в Калужской области.
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