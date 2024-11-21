Российский препарат от рака прошел доклинические исследования

Разработка ведется в Сибирском государственном медицинском университете. Уникальный препарат на основе микроРНК, который может применяться при лечении онкологических заболеваний, прошел доклинические испытания.
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