Соликамский городской суд приговорил 19-летнюю местную жительницу к трём месяцам ограничения свободы за передачу своей банковской карты с пин-кодом и доступом к личному кабинету посторонним лицам, которые провели через неё похищенные у ОАО 780 тысяч рублей.