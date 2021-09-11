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Баранец допустил возможность применения российских танков для подавления вероятного восстания сторонников талибов в Таджикистане

Баранец допустил возможность применения российских танков для подавления вероятного восстания сторонников талибов в Таджикистане

Отечественный военный эксперт, отставной полковник Виктор Баранец допустил возможность применения российских танков для подавления вероятного восстания сторонников талибов («Талибан», запрещенная в РФ террористическая организация) в Таджикистане.

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