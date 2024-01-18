Врач назвала полезные аналоги дорогих продуктов

Эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух 18 января рассказала «Известиям», как правильно и разнообразно питаться при любом бюджете и какие существуют полезные аналоги дорогих продуктов.
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