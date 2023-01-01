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Медведев о своих словах про «низкий IQ» австралийских болельщиков: «Иногда что-нибудь говоришь и потом думаешь: зачем я это сказал? Это же неправда и это тупо»

Даниил Медведев прокомментировал свои слова о том, что у австралийских болельщиков «низкий IQ». Он сказал это после матча с Ником Кириосом на Australian Open-2022.

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