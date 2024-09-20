Оператор «Северного потока» увеличил сумму требований к страховщикам

Компания Nord Stream AG, являющаяся оператором подорванного в 2022 году «Северного потока», подала в Высокий суд Лондона обновленный иск к страховым компаниям Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance с целью компенсировать понесенные ей убытки.
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