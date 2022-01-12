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В Нижнем Новгороде сотрудниками полиции пресечен сбыт синтетического наркотика

Арендованный автомобиль, на котором передвигались двое граждан ближнего зарубежья, был остановлен сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из ОКОН УМВД России по г.

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