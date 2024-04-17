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Военное обозрение

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Новинка в Спецоперации: боевое применение крылатой ракеты Х-69

Новинка в Спецоперации: боевое применение крылатой ракеты Х-69

В 2022 г. российская промышленность представила новую крылатую ракету воздушного базирования Х-69. Недавно стало известно, что это изделие успешно довели до эксплуатации в войсках и боевого применения.

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