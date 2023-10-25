Три рейса из Челябинска в Петербург задержаны из-за метеоусловий

Пассажиры вынуждены спать прямо на полу. Аэропорт Челябинска закрыт из-за плохой погоды. Сейчас здание переполнено, люди ожидают открытия воздушной гавани в 9 утра по местному времени По нашим данным, взлётно-посадочные полосы не очистили для самолётов из-за выпавшего снега.