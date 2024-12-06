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Участница Бала дебютанток, которую дочь Гвинет Пэлтроу Эппл "вытолкнула" из кадра на завирусившемся видео, рассказала, что произошло

Участница Бала дебютанток, которую дочь Гвинет Пэлтроу Эппл "вытолкнула" из кадра на завирусившемся видео, рассказала, что произошло

Участница Бала дебютанток Элеонора Лоппен де Монмор, которая появилась в резонансном видео с Эппл Мартин, после которого 20-летняя дочь Гвинет Пэлтроу и солиста Coldplay Криса Мартина раскритиковали в соцсетях за грубое поведение, заступилась за неё и призвала её не травить.

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