Участница Бала дебютанток, которую дочь Гвинет Пэлтроу Эппл "вытолкнула" из кадра на завирусившемся видео, рассказала, что произошло

Участница Бала дебютанток Элеонора Лоппен де Монмор, которая появилась в резонансном видео с Эппл Мартин, после которого 20-летняя дочь Гвинет Пэлтроу и солиста Coldplay Криса Мартина раскритиковали в соцсетях за грубое поведение, заступилась за неё и призвала её не травить.