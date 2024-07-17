Создатели “Очень странных дел” займутся новым сериалом для Netflix Создатели “...

Создатели “Очень странных дел” займутся новым сериалом для NetflixСоздатели “Очень странных дел” Мэтт и Росс Дафферы (они же “Братья Даффер”) сотрудничают с Netflix для нового хоррор-проекта под названием “Something Very Bad Is Going To Happen”.
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