"Новая" Россия превращает "снежинок" в мужчин

© РИА Новости/Сгенерировано ИИ Русский человек должен съездить в Донбасс. Сколько ни смотри документальных фильмов, сколько ни читай блогов военкоров, сколько ни говори с волонтерами, которые только что вернулись — ничто не дает понимания более точного, чем собственные глаза и уши.