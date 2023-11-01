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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Азербайджанцы извинились за избиение ребенка в школе

Азербайджанцы извинились за избиение ребенка в школе

# Чернильница   Если раньше извиняться и требовать извинений было по большей части фишечкой южан, то сейчас это приобретает какой-то массовый характер и складывается ощущение, что после «искренних» извинений грехи обнуляются.

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Комментарии
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Наталья
Кому нужны их поганые извинения?
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3 час.
Дмитрий Лукьянов
Чемодан, вокзал, кишлак! Пусть дома овечек и ослиц портит, а не к российским девушкам пристает! Там его подруги!
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1 час.
И
Ира
https://mirtesen.tsargrad.tv/blog/43922487504
Подростка из семьи мигрантов, избившего русского школьника, депортируют вместе с родственниками - Царьград - 2 ноября - 43922487504
Царьград - МирТесен
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5 мин.

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