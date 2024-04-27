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Док Риверс: «Кажется, у Лилларда снова проблемы с ахиллом»

Разыгрывающий «Милуоки» травмировал левую ногу в первой четверти третьего матча серии с «Индианой» (118:121 ОТ, 1-2), но доиграл до конца.

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