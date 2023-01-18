Военное обозрение

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Основной закон – почему бы нам не замахнуться на «святое»

Основной закон – почему бы нам не замахнуться на «святое»

Жизнь без идеи и без идеологии «Боже мой!» – воскликнет проницательный читатель, – «Зачем России вообще новая Конституция? Ведь совсем недавно уже вносили поправки – и Конституцию РФ обновили.

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