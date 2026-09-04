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Финский военкор удивился европейскому пиву в магазинах Крыма

Финский военкор удивился европейскому пиву в магазинах Крыма

Финский публицист и военный корреспондент Кости Хейсканен, прибывший на полуостров с ознакомительной поездкой, поделился впечатлениями от увиденного.

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