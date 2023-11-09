Собянин назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе Москвы

Сразу несколько проектов было реализовано в районе Строгино Московский глава Сергей Собянин в личном блоге на персональном сайте сообщил о планах благоустройства Северо-Западного округа Москвы в 2023 году.
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