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Видовое разнообразие деревьев защищает леса от жары и сильной засухи

Видовое разнообразие деревьев защищает леса от жары и сильной засухи

Исследование, охватившее 88 116 лесных участков США и опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что леса с более высоким видовым разнообразием деревьев в среднем лучше переносили одновременное воздействие экстремальной жары и засухи.

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