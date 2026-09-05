Видовое разнообразие деревьев защищает леса от жары и сильной засухи

Исследование, охватившее 88 116 лесных участков США и опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что леса с более высоким видовым разнообразием деревьев в среднем лучше переносили одновременное воздействие экстремальной жары и засухи.
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