Песков: Путин и Трамп не созванивались после января 2021 года

Информация о том, что президент РФ Владимир Путин семь раз созванивался с бывшим американским лидером Дональдом Трампом после истечения срока полномочий последнего в январе 2021 года, не соответствует действительности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии