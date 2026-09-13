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Царьград

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Associated Press: В ДЖексоне арестовали подозреваемого в убийстве женщины

Associated Press: В ДЖексоне арестовали подозреваемого в убийстве женщины

В Джексоне арестован 51-летний Джаркес Рэтлифф по делу о смерти Тасии Форчун, найденной 3 августа. Экспертиза признала это убийством.

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